Donna decapitata nel parco il sospettato dell' omicidio verso il trasferimento

Una donna è stata trovata decapitata in un parco, con l'autore del gesto identificato come Issam Chlih. La causa del suo gesto sembra essere legata a una precedente disputa personale. La polizia sta considerando di trasferire Chlih in un reparto speciale dell’ospedale di Pistoia per garantire la sicurezza. Gli investigatori proseguono le indagini per chiarire i motivi che hanno portato a questa tragedia. La scena del crimine è stata sequestrata dalla polizia.

Si starebbe valutando il trasferimento in un apposito reparto dell'ospedale di Pistoia per Issam Chlih. Il ventinovenne marocchino, dopo il ricovero a Torregalli, risulta l'unico sospettato dell'omicidio di Silke Sauer, la quarantaquattrenne tedesca trovata decapitata in un casolare abbandonato nel parco dell'ex area Cnr di Scandicci. Il presunto killer sarebbe stato incastrato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dalla felpa insanguinata ritrovata vicino al corpo di Silke, la stessa che Chlih indossava quotidianamente per recarsi alla caserma locale per l'obbligo di firma a cui era sottoposto per reati legati allo spaccio di stupefacenti.