Donna decapitata a Scandicci | convalidato il carcere per il sospettato di omicidio

Il sospettato di aver ucciso e decapitato una donna tedesca a Scandicci, Issam Chlih, ha visto convalidare il suo fermo e ricevere una misura cautelare in carcere. La scoperta del cadavere, trovata il 18 febbraio in un'area degradata, ha portato all’arresto dell’uomo, senza fissa dimora, accusato di aver commesso il delitto. La polizia ha raccolto elementi che collegano il sospettato alla scena del crimine. La vicenda prosegue con le indagini in corso.

Ieri si è tenuta l'udienza di convalida senza che lui potesse essere presente. L'interrogatorio è stato rinviato a quando l'indagato sarà in grado di presentarsi davanti al giudice.

A Scandicci, una donna di 44 anni è stata trovata decapitata con un machete.

Un uomo di origini nordafricane è stato arrestato dopo che Silke Sauer, donna tedesca di 44 anni, è stata trovata decapitata in un'area abbandonata a Scandicci, vicino Firenze.

Da una prima ricostruzione pare che la vittima e l'uomo si frequentassero. Ed è possibile che il delitto sia stato il tragico epilogo di un diverbio. L'uomo si trova adesso piantonato in ospedale

Issam Chlih, irregolare in Italia e accusato dell'omicidio, continua a essere in condizioni di salute estremamente fragili SCANDICCI (Firenze) – Il gip ha convalidato il fermo

