Donna bloccata in casa si teme una fuga di gas | i pompieri si calano dal tetto

Una donna rimasta intrappolata in casa a Brescia a causa di una possibile fuga di gas. La segnalazione è arrivata nel primo pomeriggio di lunedì 23 febbraio, portando i vigili del fuoco a intervenire rapidamente. I pompieri si sono calati dal tetto per verificare la presenza di perdite e mettere in sicurezza l’edificio. Sul posto anche le forze dell’ordine, mentre le operazioni continuano.

Uan donna bloccata in casa e il timore di una fuga di gas. Questo l'sos lanciato nel primo pomeriggio di lunedì 23 febbraio dal via del Sarto a Brescia. L’anziana non rispondeva al telefono e all’esterno del condominio si percepiva un forte odore di metano. La chiamata alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è scattata subito. Arrivati sul posto, i vigili si sono trovati davanti a un piccolo ostacolo: l’autoscala non poteva essere posizionata. Niente panico, però: la soluzione è stata semplice e pratica. I pompieri si sono calati dal tetto direttamente sul terrazzo dell’appartamento, permettendo l’accesso all’interno in pochi minuti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Furto al centro commerciale, i ladri si calano dal tetto e rubano in gioielleriaNella notte, un furto è avvenuto all’interno di un centro commerciale, dove dei malviventi si sono calati dal tetto attraverso un condotto.

Leggi anche: A Monza missione speciale per Babbo Natale e gli gnomi: si calano dal tetto per i bimbi ricoverati

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Racale: bloccata in casa, morta per un malore Disgrazia nelle scorse ore; Paura in casa: anziana bloccata a terra dopo caduta; Bloccata in casa con un malore e liberata dai vigili del fuoco: 40enne muore in ospedale; Edilizia, la riforma è bloccata: sanatorie facili e condoni veloci a rischio, mancano le coperture.

Bloccata in casa per un incendio, salvata da due carabinieriAvrebbe potuto avere dei risvolti decisamente tragici un incendio divampato nell’abitazione di una 60enne di Villapiana, rimasta bloccata tra il fumo, se non fosse stato per il coraggio di due carabin ... cn24tv.it

L'ufficio protesi dell'Usl ritarda la sostituzione delle batterie dello scooter: donna con disabilità bloccata in casa da cinque mesiLa donna da novembre sta cercando di contattare qualcuno. Si attiva il sindaco di Vigonza. L'azienda sanitaria: «Non erano disponibili in magazzino, stiamo attivandoci per risolvere quanto prima la si ... corrieredelveneto.corriere.it

La donna tenta la fuga dopo aver simulato un malore. Bloccata dai Carabinieri - facebook.com facebook