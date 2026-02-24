Domenico CC | chi fornì ghiaccio secco?

Domenico ha subito danni al cuore impiantato a causa del ghiaccio secco fornito dall’Azienda sanitaria altoatesina. I Carabinieri del Nas di Trento hanno interrogato i responsabili, cercando di capire chi abbia consegnato il materiale che ha causato il problema. La ricerca si concentra sulla catena di fornitura e sulla responsabilità delle diverse figure coinvolte. Le indagini continuano per chiarire il ruolo di ciascuno in questa vicenda.

12.26 I Carabinieri del Nas di Trento hanno c chiesto all'Azienda sanitaria altoatetesina chi materialmente abbia fornito il ghiaccio secco che ha poi congelato e danneggiato il cuore impiantato al Monaldi di Napoli al piccolo Domenico.I Carabinieri chiedono di individuare "in particolare gli addetti preposti alla fornitura del ghiaccio" e anche "gli operatori sanitari in servizio nel blocco operatorio" al S.Maurizio di Bolzano Intanto a Napoli giovedì affidata la perizia sui telefoni dei 7 indagati per omicidio colposo. Attesa data autopsia.