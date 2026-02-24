Domeniche a Palazzo Tozzoni a Imola

Il ritorno della rassegna “Domenica a palazzo” a Imola deriva dal successo delle edizioni precedenti e mira a coinvolgere i visitatori nei weekend primaverili. Da domenica 1° marzo, le porte di Palazzo Tozzoni si aprono per offrire visite guidate e attività culturali, sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. La proposta si estende fino al 26 aprile, invitando il pubblico a scoprire le sale storiche e le curiosità della dimora.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Dal 1° marzo al 26 aprile torna a Palazzo Tozzoni la rassegna “Domenica a palazzo”, promossa da Imola Musei con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Giunta alla sua settima edizione, l’iniziativa propone un ciclo di incontri dedicati a oggetti, opere d’arte e vicende storiche legate alla dimora dei conti Tozzoni, oggi casa museo aperta al pubblico. “Quattro domeniche per approfondire curiosità e personaggi di palazzo Tozzoni, in percorsi per apprezzarne la storia, i segreti e gli aneddoti accompagnati da guide d'eccezione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Imola, un viaggio nell’aristocrazia: alla scoperta di Palazzo TozzoniNel cuore di Imola, il Palazzo Tozzoni rappresenta un esempio straordinario di architettura e storia aristocratica. Imola, il ‘Quartetto di Messiaen’ a Palazzo MonsignaniIn occasione della Giornata della Memoria, Imola ospita il ‘Quartetto di Messiaen’ a Palazzo Monsignani. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: Ultimo weekend per la mostra The Garden of vanities; Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana. Domenica a palazzo: oggetti e hobby per scoprire la vita di una nobile famiglia imoleseQuattro incontri per un viaggio nella storia della famiglia (e della dimora) dei conti Tozzoni C os’è una teriaca? Che storia si nasconde dietro il quadro di San Sebastiano? Come si costruiva una bibl ... ilnuovodiario.com Palazzo Tozzoni, ultimi giorni per visitare la mostra di Keita MiyazakiAllestita nelle sale e nel giardino dallo scorso 15 novembre, l'esposizione dedicata all’artista giapponese resterà visitabile fino al 22 febbraio ... ilnuovodiario.com Ultimi giorni per visitare la mostra “ . ” a Palazzo Tozzoni Domenica 22 febbraio | ore 15.30 In occasione dell’ultimo giorno di apertura, Imola Musei organizza una #conversazionepubblica gratuita con l’ - facebook.com facebook Tesori nascosti a #Imola Entrare a Palazzo Tozzoni significa scoprire saloni eleganti, statue in marmo e decorazioni raffinate che raccontano secoli di storia nobiliare. Un viaggio tra arte, bellezza e atmosfere senza tempo. Ph. _chiaradigiglio_ | #inEmiliaR x.com