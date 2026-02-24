Docente in anno di prova deve presentare domanda per le GPS? Pillole di Question Time

Un docente in anno di prova deve presentare domanda per le GPS a causa di una recente interpretazione normativa. Durante il question time del 16 ottobre 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha approfondito la questione, intervistando l’esperta Sonia Cannas. La discussione si è concentrata sulle procedure da seguire per chi è stato immesso in ruolo tramite graduatorie provinciali. La puntata ha chiarito alcuni dubbi su come procedere in questa situazione.

GAE, GPS ed elenchi regionali ruolo: quando si potrà presentare domanda. Pillole di Question TimeNel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha discusso con Chiara Cozzetto di ANIEF sulla presentazione delle domande per GAE, GPS ed elenchi regionali 2026.

GPS e domanda delle 150 preferenze: quali sono le differenze. Pillole di Question TimeNel question time del 9 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha chiesto a Sonia Cannas di spiegare le differenze tra GPS e domanda delle 150 preferenze.

