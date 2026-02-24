Ditonellapiaga irriverente a Sanremo 2026 | t-shirt e gonna a ruota per il debutto

Ditonellapiaga ha scelto un look originale, con una t-shirt e una gonna a ruota, per il suo debutto solista a Sanremo 2026. La cantante si presenta con un stile deciso, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La sua presenza sul palco segna un passo importante nella sua carriera, dopo aver condiviso il palco con altri artisti nelle precedenti edizioni. La serata si apre con un’atmosfera carica di aspettative e sorprese.

L a 76esima edizione del Festival di Sanremo si apre con un ritorno atteso. Dopo l’omaggio a Pippo Baudo e l’ingresso di Laura Pausini, Ditonellapiaga calca l’Ariston per la prima volta da solista. La cantante presenta il brano Che fastidio!, un inno liberatorio contro le manie quotidiane. La sua presenza scenica conferma un’identità artistica ironica e sicura. Sanremo 2026: chi sono i 30 Big in gara. guarda le foto Ditonellapiaga, il mix che rompe le regole tra t-shirt e couture. Per il debutto, Margherita Carducci sceglie di rompere gli schemi del dress code sanremese tradizionale. Il look firmato Dsquared2 mescola elementi quotidiani e volumi scenografici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sanremo 2026, Ditonellapiaga pronta per il Festival: “Esibizione sarà teatrale e irriverente”Ditonellapiaga partecipa a Sanremo 2026 con il brano ‘Che fastidio!’, scelto tra le preferenze dei giornalisti durante le anteprime.

Ditonellapiaga: «A Sanremo sarò irriverente e teatrale»Ditonellapiaga si prepara a esibirsi a Sanremo, portando sul palco un brano energico e provocatorio.

DITONELLAPIAGA sarà la SORPRESA di SANREMO 2026!

