Ditonellapiaga gioca coi colori | sfila con le scarpe diverse sul Green Carpet di Sanremo

Ditonellapiaga ha attirato l’attenzione al Green Carpet di Sanremo 2026 indossando scarpe diverse, un dettaglio che ha fatto parlare. La cantante ha scelto un abbigliamento in bianco e nero, ispirato a Crudelia De Mon, ma con un tocco più alla moda. La sua scelta ha sfidato le convenzioni, creando un effetto visivo originale. L’evento ha subito catturato l’interesse dei presenti, che hanno notato la sua personalità vivace e creativa.

Look ablack&white per Ditonellapiaga, che ha dato il via a Sanremo 2026 sfilando sul Green Carpet inaugurale in versione Crudelia De Mon, ma più trendy!. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sanremo 2026: Fioricoltura italiana in scena, dal green carpet all’Ariston, un omaggio a colori e profumi.Sanremo 2026 porta in scena la fioricoltura italiana, dal green carpet all’Ariston, dove i fiori decorano il palco e riempiono l’aria di profumi intensi. Sanremo 2026, i beauty look sul green carpetDitonellapiaga ha scelto un raccolto coquette e un trucco audace, con labbra fiammanti e un cat-eye deciso, attirando l’attenzione sul green carpet di Sanremo 2026.