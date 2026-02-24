Ditonellapiaga è a Sanremo 2026 con Che fastidio! un invito a coltivare il piacere della provocazione

« Che fastidio! è un pezzo molto autoironico e vorrei che venisse preso con leggerezza», racconta Margherita Carducci - conosciuta ai più come Ditonellapiaga - a proposito del brano che porterà quest’anno al Festival di Sanremo. Del resto, anche il suo nome d’arte dice molto del suo approccio: «Una volta, scherzando, un amico mi ha detto “Anvedi, è arrivata Ditonellapiaga”. L’appellativo mi è piaciuto e l’ho tenuto. Rappresenta la provocazione, insistere e punzecchiare, ma in maniera simpatica e bonaria». Il fastidio di cui canta ha a che vedere con le formalità e con la socialità impostata. «È nato da un momento di crisi e racconta il senso di alienazione che ho provato nei confronti del mondo che mi circonda. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Sanremo 2026, Ditonellapiaga in gara con Che fastidioDitonellapiaga torna a calcare il palco di Sanremo nel 2026 con il brano Che fastidio.

Ditonellapiaga canta “Che fastidio!” a Sanremo 2026: testo della canzone e significatoDitonellapiaga interpreta “Che fastidio!” a Sanremo 2026, portando sul palco un brano che riflette la sua crescita musicale.

TonyPitony a Sanremo 2026 con Ditonellapiaga!

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Ditonellapiaga torna a Sanremo 2026 tra pop, memoria, ironia; Ditonellapiaga: La mia canzone a Sanremo è un calcio in faccia; Sanremo 2026, Ditonellapiaga con Che fastidio! Il testo della canzone; Quel Sanremo con Tony Pitony. Ditonellapiaga e il gusto del fastidio.

Sanremo 2026, Ditonellapiaga chi è: esordi, il nome d'arte, il legame con Donatella RettoreIl titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è 'Che fastidio!' ... adnkronos.com

Ditonellapiaga a Sanremo con Che fastidio!: tutto quello che c'è da sapere sulla canzoneDalla moda milanese, allo snob romano. Passando per il sogno americano ed il politico italiano. Ditonellapiaga scatta una fotografia alla nostra società ... rtl.it

Festival di Sanremo 2026: l'ordine d'uscita dei cantanti Ditonellapiaga Michele Bravi Sayf Mara Sattei Dargen D’amico Arisa Luché Tommaso Paradiso Elettra Lamborghini Patty Pravo Samurai Jay Raf J-Ax Fulminacci Levante Fedez e Masini Ermal Meta S - facebook.com facebook

Sanremo, la scaletta della prima serata. Apre Ditonellapiaga, chiudono Lda e Aka7 x.com