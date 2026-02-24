Ditonellapiaga come Zerocalcare | perché si chiama così

Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, ha deciso di adottare questo nome ispirandosi a Zerocalcare per un suo progetto artistico, motivata dal desiderio di distinguersi nel panorama musicale. La cantante, che il 5 febbraio ha compiuto 29 anni, ha spiegato di aver scelto questa identità per rappresentare meglio la sua personalità e il suo stile. La scelta ha suscitato curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori.

Milano, 1 febbraio 2026 - Arriva al Festival di Sanremo 2026 fresca delle 29 candeline spente: Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducc i, ha compiuto infatti gli anni il 5 febbraio. Guida al Festival di Sanremo 2026: partecipanti, ospiti, duetti, voto e televoto. Il programma delle serate Ditonellapiaga a Sanremo . Prima volta in gara da sola per Margherita Carducci: aveva debuttato sul palco del Teatro Ariston nel 2022 con il brano 'Chimica', ma in duo con l'esplosiva Rettore. La canzone si era piazzata al sedicesimo posto nella graduatoria finale del Festival di Sanremo, ma aveva comunque contribuito a far conoscere al grande pubblico il nome Ditonellapiaga.