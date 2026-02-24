Eltayeb Bashar, attivista sudanese, ha lasciato il suo paese a causa della guerra civile per cercare protezione a Palermo. La sua fuga è stata scatenata dai combattimenti che hanno distrutto le sue comunità e minacciato la sua vita. Bashar ora si impegna a raccontare le ingiustizie delle violenze, portando con sé le testimonianze di chi cerca rifugio in Italia. La sua storia evidenzia la lotta di chi cerca sicurezza oltre i confini nazionali.

Conoscere le storie e non perdere mai l’empatia con chi abbandona la propria terra per costruire un futuro migliore. E’ anche un frammento della vita di Eltayeb Bashar, fondatore e Ceo di Global Rights Alliance, Ong impegnata nel rafforzare la consapevolezza sui diritti umani e sulle loro violazioni che domani (25 febbraio) sarà ospite del dipartimento Gec di Palermo della Lumsa. L’attivista, cittadino britannico di origine sudanese, è laureato in Giurisprudenza presso la University of Birmingham e ha conseguito un Master in International Human Rights Law. Nel 2025 è stato nominato Youth Activist of the Year nel Regno Unito e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno nella difesa dei diritti e nel giornalismo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Bilotti (M5S): “La sicurezza non nasce dalla guerra ma da diritti umani e stabilità sociale”Bilotti, membro del Movimento 5 Stelle, afferma che la sicurezza si costruisce sui diritti umani e sulla stabilità sociale, non attraverso conflitti.

Temi più discussi: Nuova edizione 2026 delle risorse didattiche sulla CEDU pubblicata dal Consiglio d’Europa; Diritti umani oltre i confini, a Palermo l'attivista Eltayeb Bashar scappato dalla guerra civile in Sudan; Il riconoscimento della protezione complementare al richiedente protezione internazionale; Diritti umani oltre i confini, a Palermo l'attivista Eltayeb Bashar scappato dalla guerra civile in Sudan.

Diritti umani oltre i confini, a Palermo l'attivista Eltayeb Bashar scappato dalla guerra civile in SudanFondatore e Ceo della ong Global Rights Alliance sarà ospite del dipartimento Gec della Lumsa. La nostra visione è creare una comunità inclusiva di giovani appassionati, messi nelle condizioni di gen ... palermotoday.it

Il diritto capovolto dell’immigrazione: il principio dei diritti umani non è più universaleIn vent’anni si è trasformato il patto sociale intorno agli esodi di massa. Il convegno organizzato dall’ASGI, il centro di studi giuridici sulle migrazioni ... repubblica.it

Diritti umani oltre i confini, a Palermo l'attivista Eltayeb Bashar scappato dalla guerra civile in Sudan ift.tt/3JWY5x1 x.com

Diritti umani, l’attivista britannico Eltayeb Bashar ospite al dipartimento GEC della LUMSA a Palermo. - facebook.com facebook