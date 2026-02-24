Diretta gol Champions League LIVE | Inter Bodo Glimt 1-2 a San Siro!

L'Inter ha perso 1-2 contro il Bodo Glimt a San Siro, a causa di una doppietta decisiva degli avversari nel secondo tempo. La squadra di casa ha controllato il gioco nei primi 45 minuti, ma ha subito il gol del pareggio e poi quello della sconfitta negli ultimi minuti. I tifosi sono rimasti delusi per l’esito della partita, che cambia gli equilibri nella qualificazione. La partita prosegue con la speranza di un recupero.

© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: Inter Bodo Glimt 1-2 a San Siro!

