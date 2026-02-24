Dipendenti comunali scatta lo sciopero | sindacati contro il deterioramento delle relazioni

Le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero per il 5 giugno a causa del continuo deterioramento delle relazioni con l'amministrazione comunale di Ferrara. Dopo mesi di attese senza risposte concrete, i sindacalisti vogliono evidenziare le difficoltà nei rapporti con il Comune, che hanno portato a un forte disagio tra i dipendenti. La protesta coinvolge tutti i settori comunali e mira a richiamare l'attenzione su una situazione che si protrae da tempo.

“È una data importante per la città di Ferrara che ospiterà un grande evento musicale vedendo il personale del Comune di Ferrara impegnato per garantirne la sua buona riuscita - spiegano i sindacati -. No non c’è nessuna intenzione di far venir meno tutto ciò ma allo stesso tempo è legittimo mobilitarsi in quella occasione perché è altrettanto forte il bisogno ed il diritto di essere ascoltati per avere finalmente risposte concrete e soddisfacenti ancora oggi nella piena disponibilità dell’amministrazione comunale”. “Da ultimo - aggiungono -, in data 3 febbraio, è stata trasmessa una richiesta unitaria per la definizione di un calendario strutturato di informazione, confronto e contrattazione su tutte le questioni ancora aperte al fine di poter superare la situazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Dipendenti comunali in agitazione, si avvia il tentativo la conciliazione per scongiurare lo scioperoI dipendenti comunali hanno dichiarato lo stato di agitazione e si preparano a un possibile sciopero.

Como, dipendenti comunali in sciopero contro Rapinese: “Mancanza di rispetto verso chi manda avanti il Comune”Questa mattina i dipendenti comunali di Como hanno scioperato contro il sindaco Rapinese.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Dirigenti e funzionari pubblici, ora l’assicurazione è d’obbligo. Ecco quanto potrebbe costare; Riforma responsabilità erariale 2026, cosa rischiano davvero dipendenti e sindaci?; Decreto sicurezza, il passo che manca per i dipendenti pubblici; Razziavano gioielli e contanti dai cadaveri: 7 dipendenti comunali verso il processo - POP.

Dopo lo sciopero, Rapinese ai dipendenti comunali: Domani tutti in ufficio, i comaschi spendono 30 milioni per loroPochi minuti dopo lo sciopero dei dipendenti comunali andato in scena questa mattina, mercoledì 11 febbraio, il sindaco intervistato dal Tg3 regionale della Lombardia ha replicato alle richieste di la ... comozero.it

Il Comune di Como sciopera contro il sindaco Alessandro Rapinese, i dipendenti: «È irrispettoso». Lui: «Per me potete scioperare anche tutto l’anno»La frattura dopo che è stato cancellato il bonus produttività di 179 mila euro da dividere tra i dipendenti, perché non si è trovata un'intesa sulla suddivisione della somma ... milano.corriere.it

Roma - Il nuovo contratto firmato per i dipendenti comunali prevede aumenti salariali significativi. I dettagli sulle modifiche delle buste paga sono già stati resi noti, ma quali sono le categorie che ne beneficeranno di più - facebook.com facebook

A Pettineo tutti i dipendenti comunali ora sono stabilizzati e si punta sulla #formazione continua per colmare le lacune del precariato. #ProgettoPICCOLI come leva per competenze e servizi migliori gdc.ancidigitale.it/pettineo-dalla… x.com