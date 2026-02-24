dimissioni di un consigliere modificato il corpo elettorale per le provinciali

Il ritiro di un consigliere ha portato a una modifica del corpo elettorale per le Provinciali. La decisione è stata presa dal Segretario Generale della Provincia di Benevento, che ha rideterminado il numero di votanti in vista delle elezioni del 28 febbraio 2026. La rettifica è stata pubblicata sull’Albo Pretorio e sul portale ufficiale della Provincia, aggiornando così gli iscritti al voto. La variazione interessa direttamente chi potrà esercitare il diritto di voto nella prossima consultazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Segretario Generale della Provincia di Benevento dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis, quale responsabile dell’Ufficio Elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale del 28 febbraio 2026, ha rideterminato, come previsto dalle norme di legge, il numero degli aventi diritto al voto con proprio provvedimento pubblicato all’Albo Pretorio e nella apposita Sezione “Elezioni Provinciali” del portale della Provincia. Infatti il Segretario Comunale di Solopaca ha comunicato al Segretario Generale della Provincia le dimissioni dalla carica di consigliere del sig. Ernesto Aceto, che, dunque, non essendo più Amministratore comunale in carica, non è titolare dell’elettorato attivo per questa Elezione di 2° livello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

