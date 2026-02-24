diga stagione turistica dal 7 marzo

La cascata sulla diga di Ridracoli si è abbattuta a causa del forte vento, creando spruzzi d'acqua che disegnano forme insolite. La stagione turistica riprenderà il 7 marzo, quando sarà possibile visitare nuovamente il luogo. Nei giorni scorsi, l’acqua è scesa, rendendo meno imponente lo spettacolo, ma l’atmosfera rimane suggestiva. I visitatori potranno ammirare ancora le curve d’acqua generate dal vento, che regalano scenari unici agli appassionati di natura.

È appena terminata alla diga di Ridracoli la cascata sul Bidente, negli ultimi giorni meno imponente ovviamente rispetto all’inizio ma sempre spettacolare grazie al forte vento che ha generato spruzzi d’acqua a disegnare ghirigori fantasiosi. La tracimazione, vista grazie a una apertura straordinaria, ha fatto da ‘preannuncio’ a una grande stagione di iniziative ed eventi programmati a partire dal prossimo 7 marzo dagli operatori della cooperative Atlantide, che gestisce i servizi turistici dell’area affidati da Romagna Acque. "Come dipendente di Atlantide, posso dire che la diga di Ridracoli, con la piena degli ultimi giorni, offre in questo periodo uno spettacolo naturale davvero unico – commenta Isabel Guidi, che dal primo luglio diventerà la coordinatrice dello staff di Atlantide –, quello dello sfioro, e scenari incredibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

