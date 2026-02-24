dietro ogni smartphone ci sono storie di guerre e sfruttamenti

Le condizioni di lavoro nelle miniere di coltan sono peggiorate a causa della crescente domanda di smartphone. Molti lavoratori sono costretti a operare in ambienti pericolosi, senza adeguate protezioni e con salari bassi. Le aziende spesso ignorano le violazioni dei diritti umani per massimizzare i profitti. Questa realtà si nasconde dietro ogni dispositivo che usiamo, e molti non ne sono consapevoli. La questione rimane irrisolta.

Vi siete mai chiesti cosa c’è dietro il vostro smartphone? Dietro a quei dispositivi che utilizziamo quotidianamente c’è una storia molto triste. Tutto parte dal coltan, un minerale poco noto ma importantissimo per la tecnologia, contenuto negli smartphone, nei computer, nei tablet e in numerosi dispositivi elettronici. Il suo nome, in realtà, deriva dalla combinazione di due minerali: columbite e tantalite. Il tantalio, infatti, è un metallo prezioso che deriva dal coltan e viene sfruttato per costruire pezzettini minuscoli ma potentissimi, quelli che ritroviamo ad esempio nei condensatori dei nostri dispositivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

