Dieci mesi di agonia | indagati 15 medici per la morte di un bambino

Il decesso di un bambino di tre anni, avvenuto alle 8:11 del 17 febbraio 2026, è stato causato da complicazioni mediche durante un lungo ricovero nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Questa morte ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di quindici medici, sospettati di aver commesso errori durante le cure. L’inchiesta si concentra sui trattamenti ricevuti e sulle possibili negligenze che hanno portato alla tragica fine del piccolo.

La lunga agonia di un bambino e l’inchiesta che scuote la sanità siciliana. Il 17 febbraio 2026, alle ore 8:11, il cuore di un bambino di tre anni si è fermato dopo dieci mesi di ricovero nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. La famiglia, originaria di Messina, si era presentata all’ospedale di Catania il 1 aprile 2025 con un piccolo affetto da scompenso cardiorespiratorio e una cardiopatia congenita con insufficienza mitralica e miocardite. Il trasferimento immediato a Taormina aveva portato a un intervento chirurgico il 2 aprile dello stesso anno, ma la situazione si era complicata nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

