dieci cose che ci sono piaciute delle olimpiadi invernali di milano cortina 2026

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 hanno mostrato che il successo dipende dalla collaborazione tra atleti e volontari. La presenza di giovani e veterani ha arricchito le competizioni, mentre i volontari hanno gestito ogni dettaglio con dedizione. Un esempio concreto riguarda l’assistenza nelle aree di gara, dove la loro presenza ha garantito fluidità e sicurezza. Questi aspetti hanno reso le Olimpiadi un evento memorabile e ben organizzato.

Gli anziani sportivamente parlando Molte delle medaglie italiana sono arrivate da atleti che hanno più di trent'anni. In un'altra epoca molti di loro avrebbero già lasciato l'attività e invece hanno preso medaglie a questi Giochi Federico Pellegrini, quasi 36enne come Federica Brignone, che da Cortina torna con un doppio oro. Anche Arianna Fontana è nata nel 1990. Ha un anno in meno Francesca Lollobrigida, uno in più Dominik Paris. Non hanno vinto medaglia, ma erano ai giochi avendo superato i quaranta anni Joel Retornaz per il curling e lo snowborader Roland Fischnaller. La vita degli sportivi è sempre più lunga. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: quello che c’è da sapereLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio nello Stadio San Siro a Milano.

Tutto quello che abbiamo visto alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è iniziata tra emozioni e spettacolo.

