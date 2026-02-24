Dialoghi visivi all’Accademia d’Ungheria

L’Accademia d’Ungheria in Roma presenta “Dialoghi visivi” dal 4 al 13 marzo 2026, portando in mostra opere di artisti contemporanei. La rassegna nasce dall’esigenza di esplorare le nuove forme di comunicazione visiva e coinvolge diverse tecniche artistiche. La curatrice Antonietta Campilongo ha selezionato pezzi che stimolano il confronto tra diverse culture e stili. La mostra si rivolge a un pubblico interessato alle tendenze attuali nell’arte visiva.

Da mercoledì 4 a venerdì 13 marzo 2026, l'Accademia d'Ungheria in Roma ospita Dialoghi Visivi, mostra collettiva di arte contemporanea con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo.In un tempo caratterizzato da una crescente interconnessione tra culture e sensibilità diverse, il dialogo si afferma come elemento fondamentale di conoscenza reciproca. Dialoghi Visivi nasce dalla volontà di attivare questo spazio di incontro attraverso il linguaggio dell'arte contemporanea, esplorando le connessioni culturali e artistiche tra contesti differenti.