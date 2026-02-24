Di Gregorio incubo Juve | tra errori minacce e l’addio ai social

Michele Di Gregorio ha causato grande clamore dopo alcune parate sbagliate che hanno alimentato le critiche dei tifosi. Le sue recenti difficoltà in campo hanno scatenato un’ondata di insulti e minacce sui social, portando il portiere a decidere di abbandonare temporaneamente le piattaforme digitali. La pressione intensa ha evidenziato quanto il pubblico si lasci coinvolgere emotivamente, anche oltre i limiti. La situazione rimane tesa, con i supporter ancora divisi.

L’eclissi tecnica di Michele Di Gregorio ha innescato una spirale di tensione che valica i confini del rettangolo di gioco, trasformando il portiere della Juventus nel bersaglio di una contestazione feroce e degradante. Nella mattinata di oggi, l’estremo difensore ex Monza si è visto costretto a blindare i propri profili social, disattivando i commenti su Instagram a seguito di una pioggia di insulti e, fatto ancor più grave, di esplicite minacce indirizzate ai propri familiari. Il momento di appannamento, iniziato con le incertezze palesate nel derby d’Italia contro l’ Inter e culminato negli errori decisivi contro il Como, ha scoperchiato un vaso di Pandora fatto di intolleranza e becero tifo estremo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juve, Di Gregorio ora è un caso. Con i suoi errori è costato 9 punti tra A e ChampionsDi Gregorio è diventato un caso dopo aver commesso errori che hanno fatto perdere 9 punti alla Juve tra campionato e Champions.

Bufera La Penna: tra il pugno duro di Rocchi e l’incubo delle minacce socialDopo la partita tra Inter e Juventus, La Penna si trova al centro di una polemica a causa delle minacce ricevute sui social.

Di Gregorio, l’errore sul gol dell'Inter analizzato al Club

