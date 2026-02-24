Devo invitarle o rischio di essere destituito | la squadra di hockey femminile Usa declina la convocazione di Trump

La squadra di hockey femminile degli Stati Uniti, vincitrice dell’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha rifiutato l’invito di Trump a partecipare al discorso di Stato. La decisione deriva da un calendario troppo intenso di impegni scolastici e sportivi, che rende impossibile la presenza. Le atlete preferiscono concentrarsi sui loro studi e sulla carriera sportiva, evitando così di compromettere i loro programmi. La scelta mette in evidenza le priorità di queste giovani campionesse.

La squadra americana di hockey femminile, che ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, è stata invitata a partecipare al discorso di Stato da Donald Trump; tuttavia, la squadra ha declinato l’invito a causa del calendario troppo fitto di impegni accademici e professionali. L’Equipe scrive “Devo dirvi che sarà necessario far venire anche la squadra femminile, lo sapete bene”, aveva dichiarato Donald Trump domenica, nel pieno di una telefonata con gli hockeisti americani, che avevano vinto proprio come la squadra femminile. Il presidente statunitense aveva persino aggiunto, scherzando, che sarebbe stato “destituito” se non lo avesse fatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

