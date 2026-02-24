deviazioni al traffico per i lavori alle fogne

Il cantiere per l’ampliamento del sistema fognario in via Martiri Fantini causa deviazioni al traffico. Le opere richiedono infatti nuove modifiche alla viabilità per consentire l’avanzamento dei lavori senza intralci. Gli automobilisti devono fare attenzione alle nuove segnalazioni e percorsi alternativi che sono stati istituiti. Le modifiche si protrarranno nelle prossime settimane, coinvolgendo diverse strade circostanti. La gestione dei flussi sta diventando sempre più complessa.

Il cantiere per l'ampliamento del sistema fognario in via Martiri Fantini entra in una nuova fase. Segnata da altre modifiche alla viabilità, necessarie per portare avanti i lavori. Infatti da domani e per circa un mese mentre i veicoli in ingresso dalla statale continueranno ad essere deviati su via Maccanetto, coloro che provengono da Cervia verranno deviati su via dei Giacinti e per poi proseguire su via Palazzone in direzione della strada statale. La rotonda presente tra via Martiri Fantini e via Palazzone sarà aperta al traffico solo per i veicoli provenienti da via Palazzone in direzione strada statale.

Roma: Ponte de La Storta chiuso per lavori, tre notti di traffico in tilt tra Boccea e Storta. Deviazioni previste.Il ponte de La Storta a Roma è stato chiuso per lavori, causando tre notti di caos tra Boccea e Storta.

Lavori al sottopasso ferroviario: deviazioni e chiusure a PordenoneProseguono i lavori al sottopasso ferroviario di via Nuova di Corva a Pordenone, con deviazioni e chiusure temporanee.

