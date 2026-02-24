Vannacci ha portato Futuro Nazionale a Scandicci, il comune alle porte di Firenze dove la sinistra ha sempre dominato. La sua visita ha attirato proteste da parte dei cittadini che non condividono le sue idee. La presenza del leader di destra ha spinto i residenti a esprimere il loro dissenso con manifestazioni e cartelli. La sua visita ha acceso un dibattito tra chi sostiene il suo messaggio e chi si oppone. La tensione resta alta in città.

Roma, 24 feb. (askanews) – Futuro Nazionale con Vannacci nasce anche a Scandicci, comune alle porte di Firenze, che dal dopoguerra ad oggi non è mai stato governato da una giunta di centrodestra. E nasce grazie a militanti che hanno lasciato i due partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia e Lega, che, a conti fatti, faranno un po le spese dell’uscita di Roberto Vannacci e della creazione di un nuovo partito di destra. E dire che tre anni fa, quando il generale Vannacci approdò nella cittadina per presentare il suo libro “Il mondo al contrario” al teatro Aurora, quella presenza scatenò un vespaio di polemiche e la protesta della sezione locale dell’Anpi, che organizzò una contromanifestazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

"Bernini non dormire, vaffan...". La festa per lo studente che aveva contestato il ministro ad AtrejuUna scena imbarazzante si è ripetuta ieri all’evento di Atreju, dove alcuni studenti hanno interrotto nuovamente il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini.

Vannacci, il Farage italiano che può cambiare gli equilibri a destra (e anche a sinistra)Vannacci, il politico italiano spesso paragonato a Farage, potrebbe influenzare gli equilibri politici sia a destra che a sinistra.

VANNACCI E BOSCHI A CONFRONTO — il botta e risposta che fa discutere.

Argomenti correlati

Destra, Vannacci sbarca anche nella rossa Scandicci che lo aveva contestato; Futuro Nazionale sbarca a Taranto.

Destra, Vannacci sbarca anche nella rossa Scandicci che lo aveva contestatoRoma, 24 feb. (askanews) - Futuro Nazionale con Vannacci nasce anche a Scandicci, comune alle porte di Firenze, che dal dopoguerra ad oggi non è ... notizie.tiscali.it

La gara a chi è più a destra iniziata da VannacciIl governo Meloni? Non è abbastanza di destra. Almeno secondo il Vannacci pensiero. L'ex eurodeputato della Lega, a margine della conferenza stampa per annunciare la sua entrata nel gruppo di Esn, non ... today.it

Bersani su Vannacci: “Rischio per la destra e per l’Italia, attenzione al 3-4% di elettori scontenti” - facebook.com facebook

#ottoemezzo Bersani su Vannacci: “Rischio per la destra e per l’Italia, attenzione al 3-4% di elettori scontenti” x.com