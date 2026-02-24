Deromedis ultimo oro azzurro a Milano Cortina | L’abbraccio con Fede e la telefonata di Tomba vi racconto una medaglia speciale

Simone Deromedis ha vinto un oro a Milano Cortina grazie alla sua determinazione e alla vicinanza di amici e familiari. La stretta con Fede e la telefonata di Tomba hanno reso quella medaglia ancora più significativa per lui. Deromedis spiega quanto siano stati importanti quei momenti di supporto e come abbiano rafforzato la sua motivazione. Ora, guarda avanti, pronto a nuove sfide sportive e personali. La sua storia continua a prendere forma.

(Adnkronos) – Simone Deromedis comincia a raccontarsi partendo da una frase di Ayrton Senna che lo rappresenta nel profondo. "If you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver". "Se non cerchi di sfruttare un varco esistente, non sei più un pilota da corsa". Il campione olimpico di ski.