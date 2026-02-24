Demus vince l' Open Hu chiude terzo Grieco al top nel Main EPT

Lulei Hu ha concluso terzo al PokerStars Open, dopo aver tentato di conquistare il titolo senza successo. La sua presenza tra i favoriti ha attirato molta attenzione, ma alla fine ha dovuto accontentarsi di un piazzamento importante. Demus si è aggiudicato l'Open, mentre Grieco si è distinto nel Main EPT. La competizione ha visto protagonisti diversi giocatori di alto livello, tutti pronti a sfidarsi fino all’ultimo turno.

Lulei Hu sembrava poter riuscire nell'impresa di vincere il PokerStars Open ma alla fine si è dovuto arrendere: terzo posto d'autore per lui. La vittoria è andata all'ungherese Demus. Nel frattempo è iniziato il Main Event dell'EPT di Parigi: nel day 1A avanzano 14 azzurri con Grieco migliore della truppa Si partiva in 6 per il titolo. Una volta rimasi in quattro quella azzurra era ben più di una speranza ma una serie non proprio fortunata ha fatto terminare l'avventura di Lulei Hu al terzo posto del PokerStars Open. Nel day 1A del Main Event dell'EPT di Parigi avanzano, tra gli altri, Donnini, Arduini e Cappiello A un certo punto della giornata Lulei Hu ci ha creduto per davvero e non poteva essere altrimenti vista la mole di chips davanti a lui.