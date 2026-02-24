Delmastro a Reggio Emilia | riforma giustizia il sì per equità

Andrea Delmastro ha partecipato a un evento a Reggio Emilia per sostenere il referendum sulla riforma della giustizia, motivato dalla necessità di rendere il sistema più equo. Durante il suo intervento, ha sottolineato l’obiettivo di semplificare i processi e ridurre i tempi di attesa. La sua presenza ha attirato un pubblico interessato alle modifiche legislative in corso. Il discorso si è concentrato sulle modifiche proposte e sui benefici attesi dalla riforma.

Andrea Delmastro al Teatro di Canossa: Il referendum per una giustizia più equa Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha tenuto un discorso di due ore al Teatro di Canossa, a Reggio Emilia, per sostenere il referendum costituzionale sulla riforma del sistema giudiziario. L’incontro, che si è tenuto lunedì mattina, ha la partecipazione di un pubblico numeroso e attento, nonostante la giornata lavorativa. Delmastro ha difeso la riforma, sottolineando la necessità di restituire equilibrio e credibilità al sistema, e ha ribadito l’importanza del voto per una giustizia più equa. Il dibattito ha interventi appassionati da parte di Alberto Bizzocchi di Fratelli d’Italia, degli avvocati Filippo Borghi e Giuseppe Germano Artioli, e dell’ex sindaco di Canossa Alfredo Gennari, che hanno evidenziato le ragioni del sì e l’importanza storica del voto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Riforma della giustizia, a Reggio Calabria infopoint per dire NoA Reggio Calabria, un infopoint è stato allestito per opporsi alla riforma della giustizia, che molti considerano dannosa.

Reggio Calabria al voto sulla giustizia: infopoint per spiegare la riforma e il referendum del 22-23 marzo.A Reggio Calabria, il motivo della campagna elettorale è il voto sulla giustizia, e il Comune ha aperto un infopoint per chiarire i punti della riforma e del referendum del 22-23 marzo.

