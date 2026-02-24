Degrado | proteste e poche risposte

Il crescente degrado urbano, causato dai lavori per il tram e dalla mancanza di interventi efficaci, alimenta le proteste dei cittadini. Le strade sono piene di buche e rattoppi, mentre le infrastrutture come la monorotaia sono abbandonate. La rinuncia a 5 milioni del Pnrr per la Garisenda e l’aumento della delinquenza peggiorano la situazione. Nonostante tutto, il sindaco decide di candidarsi di nuovo, ignorando le richieste di intervento concreto. La città si domanda quale sarà il prossimo passo.

Dopo la devastazione delle strade per il tram, la città con le strade distrutte da buche e rattoppi, il fallimento della monorotaia stazione-aeroporto, rinuncia a 5 milioni del Pnrr per la Garisenda, la delinquenza dilagante, i graffiti sui muri, la sporcizia per le strade il nostro sindaco vuole ricandidarsi. Ecco come il Partito Democratico si candida a perdere l'amministrazione di Bologna. Livio Notari Risponde Beppe Boni Molti nodi risultano irrisolti a Bologna e la preoccupazione sale di giorno in giorno nelle austere stanze del Palazzo comunale pensando alle prossime elezioni. Però le soluzioni in molti casi tardano ad arrivare o sono parziali.