Decoro Urbano | conclusa bonifica della discarica abusiva all' ex Salamini

La bonifica della discarica abusiva in via Nadi, nell’area ex-Salamini, si è conclusa a causa delle attività congiunte di Polizia Locale e Iren Ambiente. Le operazioni hanno rimosso rifiuti illegali accumulati da tempo, migliorando la sicurezza dell’area. Operai hanno lavorato tutto il giorno per smaltire materiali pericolosi e ripristinare il decoro urbano. Ora, l’area è libera da rifiuti e pronta a ricevere interventi di riqualificazione.

Le attività hanno previsto l'ispezione dei rifiuti abbandonati e la raccolta di elementi utili all'identificazione dei responsabili, anche attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza È stata completata oggi la bonifica della discarica abusiva in via Nadi, nell'area ex-Salamini, a conclusione delle operazioni condotte congiuntamente dalla Polizia Locale e da Iren Ambiente. Un intervento che si inserisce nelle azioni prioritarie dell'Amministrazione per la tutela del decoro urbano e della qualità ambientale. Le attività hanno previsto l'ispezione dei rifiuti abbandonati e la raccolta di elementi utili all'identificazione dei responsabili, anche attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e delle fototrappole potenziate negli ultimi anni.