Deborah Compagnoni | Più praticanti più cultura sportiva Cosa ci lascerà Milano Cortina

Deborah Compagnoni attribuisce il calo dei praticanti di sport invernali alla mancanza di infrastrutture adeguate. L'ex campionessa osserva che, nonostante la fine dei Giochi, l’eredità lasciata a Milano e Cortina deve essere valorizzata, anche con iniziative per avvicinare i giovani allo sport. La sua riflessione si concentra sull’importanza di investimenti concreti per mantenere vivo il patrimonio olimpico. La questione resta al centro del dibattito locale.
si è concluso domenica un gran bel viaggio. Mio personale, degli atleti e di tutto il Paese. Da quando con Alberto Tomba ho acceso il braciere di Milano nella cerimonia d'apertura fino alla festa di chiusura a Verona, che mi ha visto ancora in qualche modo coinvolta grazie a quel divertente film iniziale, mi sono ritrovata a spostarmi da una sede di gara all'altra, vivendo continue e fortissime emozioni. Sono stata a Bormio per la discesa libera che ha portato le nostre prime medaglie, con Franzoni e Paris, poi sono andata a Milano, dove ho visto il bellissimo quarto posto di Daniel Grassl nel pattinaggio di figura, quindi di corsa a Cortina per la bellissima prima magnifica medaglia di Federica Brignone superG.
