Debiti col Comune sequestrata struttura balneare nel Napoletano

Una struttura balneare di oltre 4.000 metri quadrati è stata sequestrata a causa di debiti non pagati al Comune di Pozzuoli. La decisione è stata presa dopo un controllo congiunto tra la Polizia municipale e la Capitaneria di Porto, che hanno riscontrato irregolarità nelle finanze dell’attività. Gli agenti hanno eseguito il provvedimento per tutelare il patrimonio pubblico e prevenire ulteriori irregolarità. La proprietà si trova in zona Arco Felice, vicino alla spiaggia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli, e i militari della Capitaneria di Porto, hanno proceduto al sequestro di una struttura balneare di oltre 4mila metri quadrati ad Arco Felice (Napoli). Al centro del sequestro del lido la perdita del titolo concessorio vigente per motivi debitori nei confronti del Comune di Pozzuoli. I caschi bianchi del comandante Fabio Felice De Silva, e gli uomini del tenente di vascello Agostino Galati, hanno accertato che la struttura, utilizzata durante il periodo estivo per finalità turistico ricreative, si componeva di una pedana di circa 500 metri quadrati su cui insisteva una passerella, una biglietteria, un chiosco bar, ombrelloni, lettini, una passerella oltre a manufatti, destinati a locali igienici, infermeria e ripostiglio.