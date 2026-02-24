Dazi Usa preoccupante frenata dall’export piacentino | persi 8 punti percentuali

Le restrizioni commerciali statunitensi hanno causato una diminuzione dell'export piacentino, che ha registrato un calo dell’8% in un anno. Le aziende locali hanno visto ridursi le vendite all’estero, passando dal +4% del 2024 al -4% nel 2025. La contrazione colpisce principalmente i settori industriali più esposti alla domanda americana. Le imprese si preparano ad affrontare un mercato più difficile nei prossimi mesi.

Un 2025 drammatico per le esportazioni locali. Parenti (Confindustria): «Rischiamo la de-industrializzazione, alcune situazioni stanno precipitando». Nonostante ciò cresce l'occupazione Un 2025 drammatico per l'export locale, quello segnalato da Confindustria Piacenza. Sono stati persi otto punti percentuali in un anno, dal +4% del 2024 al -4% dei dodici mesi successivi. La questione dei dazi annunciati, imposti, ritrattati, rimessi (e ora bloccati) da Donald Trump ha causato uno sconquasso per le nostre aziende manifatturiere, tanto che la preoccupazione degli industriali si fa sentire a gran voce.