Davide Paoli Clessio Il futuro della calzatura è legato alla sua capacità di raccontarsi

Davide Paoli, noto come Clessio, sostiene che il futuro delle scarpe dipende dalla loro capacità di comunicare una storia. La sua affermazione nasce dal calo delle vendite di sneaker, causato da un mercato saturo e da una domanda che si sta ridimensionando. Paoli osserva che i brand devono valorizzare l’identità dei prodotti per riprendere quota. La sfida rimane: riuscire a coinvolgere i consumatori con storie autentiche.

Corsi e ricorsi storici. Potrebbe essere la soluzione migliore per spiegare il rallentamento- o meglio la normalizzazione- del business delle scarpe da ginnastica. Secondo Bank of America, infatti, dopo il boom degli ultimi 20 anni, le sneaker vivono un momento di ridimensionamento con le vendite previste in flessione. Una situazione che si riflette in provvedimenti non poco significativi da parte dei big di settore: Nike, giusto per fare un esempio, ha appena chiuso il flagship di cinque piani e 6mila metri quadrati a Soho a New York. Ciononostante, non bisogna dimenticare che, secondo un’analisi di Circana, le calzature sportive rappresentano circa il 60 per cento di tutte le vendite di scarpe con un fatturato di 50 miliardi dollari solo negli Usa. 🔗 Leggi su Panorama.it

