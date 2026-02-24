David Rossi la perizia lancia la pista di un' intimidazione finita male | Lesioni sul volto non legate alla caduta

Una perizia indica che le lesioni sul volto di David Rossi non derivano dalla caduta, suggerendo che un'aggressione mirata potrebbe aver scatenato la tragedia. La pista più accreditata ipotizza un episodio di intimidazione o tentativo di estorsione andato storto, che avrebbe portato a conseguenze impreviste. Gli investigatori analizzano ora se ci siano collegamenti tra le ferite e eventuali minacce ricevute. La dinamica resta ancora da chiarire completamente.

© Feedpress.me - David Rossi, la perizia lancia la pista di un'intimidazione finita male: "Lesioni sul volto non legate alla caduta"

Dietro la morte di David Rossi potrebbe celarsi un’aggressione finalizzata alla minaccia o all’estorsione, terminata invece con la tragedia. Sarebbe questa la pista su cui starebbe lavorando la Commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte dell’ex capo comunicazione di banca Mps, deceduto il 6 marzo 2013 dopo esser precipitato giù dalla finestra del suo ufficio al terzo piano di Rocca Salimbeni, sede della banca. L’ipotesi sarebbe avvalorata dalla nuova perizia presentata dal medico legale Robbi Manghi e dal tenente del Ris Adolfo Gregori, consulenti tecnici della Commissione d’inchiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me David Rossi, la perizia: “Lesioni sul volto non riconducibili alla sola caduta”La perizia del medico legale Robbi Manghi ha evidenziato che le lesioni sul volto di David Rossi non derivano esclusivamente dalla caduta. Morte David Rossi, perizia: lesioni volto non legate a caduta, ipotesi urto contro fili metallo finestra MpsUna perizia stabilisce che le lesioni sul volto di David Rossi, l’ex dirigente di Mps morto nel 2013, non derivano dalla caduta, ma da un urto contro fili e barra di metallo posizionati sul davanzale della finestra. David Rossi: adesso si parla di omicidio (con Davide Vecchi) Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Morte David Rossi, svolta nel caso con una perizia che dimostra la colluttazione prima del suicidio; Morte David Rossi. Nuova perizia sulle ferite al volto. 6 marzo Commissione a Siena; Morte di David Rossi, nuova perizia sulle lesioni al volto e al corpo; David Rossi, l'ultima verità. Picchiato nel suo ufficio. David Rossi, la perizia sulla morte lancia la pista di un'intimidazione finita maleLa perizia della Commissione inchiesta: 'Sono compatibili con una pressione esercitataq da terze persone' (ANSA) ... ansa.it David Rossi, la perizia: Lesioni sul volto non riconducibili alla sola cadutaNell'inchiesta sulla morte di David Rossi, il capo comunicazione di Mps morto il 6 marzo del 2013, è arrivato l'esito della perizia del medico legale Robbi ... lapresse.it David Rossi, la notizia poco fa: svolta choc - facebook.com facebook Mps, morte di David Rossi, la perizia medico legale: «Lesioni sul volto causate da terze persone e non riconducibili alla caduta» x.com