Darsena moschea Attaqua I consiglieri Esposito e Greco FdI | La destinazione d’uso è errata

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Esposito e Greco, denunciano che nel 2008 i locali di via Spadolini sono stati trasformati da negozio in centro culturale ricreativo, con una specifica destinazione a centro culturale islamico. Questa decisione ha sollevato dubbi sulla conformità urbanistica e sulla coerenza con le normative locali. In un'interrogazione, chiedono chiarimenti al sindaco sui motivi di questa variazione e sulle eventuali implicazioni. La questione rimane aperta.

I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Renato Esposito e Anna Greco, in un'interrogazione al sindaco Alessandro Barattoni, chiedono lumi sul cambio di destinazione d'uso, avvenuto nel 2008, dei locali in via Spadolini diventati da negozio a centro culturale ricreativo, in particolare, scrivono, "centro culturale islamico". L'edificio a cui fanno riferimento è la moschea Attaqua della Darsena, da quasi vent'anni punto di riferimento di molta parte della comunità musulmana ravennate e non solo. Luogo che spesso ospita iniziative che coinvolgono non solo la comunità musulmana. I due consiglieri, a seguito di una richiesta di accesso agli atti relativi a questo cambio di destinazione d'uso, avevano chiesto agli uffici comunali, tra le altre cose, quando è stata autorizzata la sanatoria e se "il richiesto cambio di destinazione d'uso in centro culturale ricreativo in edificio urbano, equivalga al cambio d'uso in centro culturale islamico".