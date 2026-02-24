Darmian | Vivo questa professione con grande adrenalina | ho sempre voglia di…

Matteo Darmian ha ripreso a giocare dopo il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per mesi, causato da un problema muscolare. Con entusiasmo, il difensore ha condiviso di vivere questa fase con grande adrenalina e desiderio di tornare in forma. La sua presenza rappresenta un segnale positivo per la squadra, che si prepara alla prossima partita contro il BodoGlimt. Darmian si sente motivato a dare il massimo in questa ripresa.

Darmian. Il ritorno in campo di Matteo Darmian è una delle notizie più positive in casa Inter. Dopo l’infortunio più lungo della sua carriera, il difensore è tornato a disposizione di Cristian Chivu e ha raccontato sensazioni ed emozioni nell’intervista rilasciata all’area media nerazzurra in vista della sfida contro il BodoGlimt. Il calciatore ha sottolineato quanto il campo gli fosse mancato, ribadendo il forte legame con il gioco: “ La cosa che amo di più del calcio è la possibilità di aiutare la squadra in qualsiasi modo, con un gol o un salvataggio. È la cosa più gratificante “. Darmian ha poi evidenziato come, nonostante l’esperienza accumulata, l’entusiasmo resti intatto: “ Vivo questa professione con grande adrenalina, ho sempre voglia di scendere in campo e vincere “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Tecla Insolia e l'amore: «Sto con Sara Petraglia da due anni. Mi sento stabile con lei, ho sempre voglia di tornare. È bello avere qualcuno di cui fidarsi»

Brignone torna in gara in Coppa del Mondo: “Felicissima, con l’adrenalina non ho sentito dolore”Federica Brignone torna in gara in Coppa del Mondo, partecipando al gigante di Kronplatz.