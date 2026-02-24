Darmian a tutto tondo | Vorrei avere la grinta di Lautaro Sono sempre stato molto competitivo ma…

Matteo Darmian si descrive come un giocatore competitivo, desideroso di migliorare la propria grinta, ispirandosi a Lautaro Martinez. La sua determinazione nasce dall’esperienza accumulata negli anni e si manifesta in allenamento e partita, soprattutto in vista della sfida contro il Bodo Glimt. Darmian si concentra sulla voglia di dare il massimo e di contribuire alla squadra. La partita si avvicina, e lui si prepara con entusiasmo.

Inter News 24 Intervistato al MatchDay, Matteo Darmian ha parlato così di sé stesso a poche ore dalla sfida tra Inter e Bodo Glimt. Intervistato al consueto MatchDay, ai microfoni del canale ufficiale del club, Matteo Darmian ha parlato così in vista della delicata sfida di Champions League tra Inter e Bodo Glimt. Ecco, di seguito, tutte le sue parole. Su ciò che gli piace di più del calcio: «È la possibilità di aiutare la squadra in qualsiasi modo e momento, con un gol o un salvataggio, per me questa è la cosa più gratificante. Nonostante l’esperienza vivo questa professione con grandissimo entusiasmo e adrenalina, ho sempre tantissima voglia di scendere in campo e di vincere. 🔗 Leggi su Internews24.com

