Dargen D’Amico riscrive Pinocchio in un custom Mordecai

Dargen D’Amico ha deciso di riscrivere Pinocchio in un formato ispirato a Mordecai, spinto dalla voglia di sorprendere il suo pubblico. La causa di questa scelta nasce dalla volontà di mescolare musica e storytelling, creando un progetto originale che unisce divertimento e riflessioni sociali. Il risultato combina melodie coinvolgenti con testi che invitano a pensare, dimostrando la capacità dell’artista di unire intrattenimento e messaggi profondi. La sua creazione invita gli ascoltatori a scoprire nuove interpretazioni di classici moderni.

Non è affatto facile far convivere tormentoni e riflessioni sociali. Dargen D'Amico ce l'ha fatta più volte: ci ha fatto ballare mentre pensavamo e sorridere mentre stavamo riflettendo. Considerato uno degli artisti più originali del rap e del pop italiano, ha costruito un'estetica sonora multiforme, in grado di attraversare hip hop, elettronica e melodia con naturalezza, senza mai perdere la propria identità. Scrive rime affilate, ma eleganti, ironiche ma sempre consapevoli: gioca con il linguaggio, lo piega, lo alleggerisce, poi lo riporta al centro. Nel 2022 ha portato al Festival di Sanremo Dove si balla, un inno liberatorio post-pandemia, due anni dopo è tornato con Onda Alta, hit dal cuore politico dedicata al dramma dei migranti e alla crisi umanitaria nel Mediterraneo, Oggi Dargen torna sul palco dell' Ariston con AI AI, cantautorap ironico su social network e intelligenza artificiale: cosa accade davvero quando la macchina prende il controllo sull'uomo? Il suo linguaggio espressivo passa anche dagli abiti.

