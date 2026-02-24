Danzaterapia e ascolto | nuovi percorsi educativi per famiglie e donne a Ballarò

Apriti Cuore Ets organizza a Ballarò un progetto di danzaterapia e ascolto, mirato a rafforzare il ruolo educativo delle famiglie e a sostenere in modo particolare le donne. La scelta di offrire spazi di ascolto e attività pratiche nasce dalla necessità di creare un ambiente di confronto e crescita. La sede di piazza dell’Origlione 18 diventa così un punto di riferimento per chi cerca supporto e nuove opportunità di sviluppo personale.

L'iniziativa si inserisce all'interno del progetto "C'entro Anch'io" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Pnrr, Missione 5 Componente 3, dedicato a interventi socio-educativi strutturati per il contrasto alla povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore. Nei mesi scorsi sono stati avviati laboratori digitali, creativi e doposcuola per i bambini; adesso si apre un nuovo step. Il percorso di danzaterapia sarà condotto da Fabrizio Campo, danzaterapeuta espressivo-relazionale, educatore e pedagogista, a partire dal 6 marzo, alle 11. Lo Spazio d'ascolto sarà gestito dalla psicologa Maria Chiara Giordano, dal 3 marzo, alle 10.