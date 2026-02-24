Danzainfiera 20° edizione in crescita a quota 20700 presenze

Danzainfiera ha attirato 20.700 visitatori, superando le 19.850 dell’anno scorso, grazie alla crescente passione per la danza. La manifestazione ha coinvolto oltre 100 giornalisti e media, offrendo spettacoli e workshop con 949 insegnanti qualificati. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel settore, attirando appassionati e professionisti da tutta Italia. La prossima edizione si sta già preparando per accogliere ancora più partecipanti.

20.700 presenze complessive (erano state 19.850 alla precedente edizione), più di 100 giornalisti e media accreditati, 949 i docenti coinvolti, quasi 11.200 presenze di danzatrici e danzatori sui palchi e nelle aule in Fortezza, che hanno partecipato con entusiasmo ed energia agli oltre 370 eventi in programma. Sul fronte delle presenze di compratori quasi 500 i buyer arrivati a Dif - in linea con i numeri di un anno fa - dei quali il 52% esteri da circa 50 paesi.La classifica dei mercati esteri vede in testa la Spagna, seguita da Francia, Grecia, Germania, Polonia, Stati Uniti, Belgio, Regno Unito, Svizzera, Giappone, Turchia, Paesi Bassi.