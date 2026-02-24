Daniele Mignardi riceve il Premio Numeri Uno a Sanremo per il suo lavoro dietro le quinte. La motivazione ufficiale cita la sua capacità di coordinare le squadre e garantire il successo degli eventi, anche nelle situazioni più imprevedibili. La cerimonia si svolge nel teatro della città, con un pubblico che applaude il suo impegno costante. La premiazione coinvolge anche altri professionisti del settore, che riconoscono il suo ruolo fondamentale.

Cosa: Conferimento del Premio Numeri Uno Città di Sanremo a Daniele Mignardi per la categoria "Dietro le Quinte".. Dove e Quando: Sanremo, lunedì 23 febbraio 2026, alla vigilia della 76° edizione del Festival.. Perché: Un riconoscimento alla carriera di uno dei massimi esperti di comunicazione e management dello spettacolo in Italia.. Un riconoscimento all'eccellenza dietro le quinte del Festival. Alla vigilia dell'apertura del sipario sulla 76° edizione del Festival della Canzone Italiana, la città di Sanremo ha celebrato una delle figure più autorevoli e stimate del panorama della comunicazione nazionale.

