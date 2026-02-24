Dall' ufficio alla cerimonia

Il cambio di stagione ha portato novità nel guardaroba, spinto da nuove tendenze e colori vivaci. La moda si rinnova per adattarsi alle esigenze di chi cerca stile e praticità in ogni occasione. Le vetrine dei negozi si riempiono di capi freschi e originali, pronti a trasformare i look quotidiani. Le persone si preparano a sfoggiare abiti più leggeri e dettagli moderni, segnando un passo importante nella moda di quest’anno.

A ria di novità. Nel guardaroba della nuova stagione soffia una brezza di cambiamento e raffinatezza, sospinta da sfumature inedite pronte a rallegrare la quotidianità. Dopo bordeaux, blu elettrico e immancabile cioccolato, allora, non resta che scoprire come abbinare il rosa pallido. Come abbinare i colori in Primavera Estate: le accoppiate vincenti per look freschi e sofisticati X Il cosiddetto pale pink, infatti, si è rivelato l’indiscusso protagonista delle passerelle dedicate alla Primavera-Estate 2026. Delicata e romantica, femminile e sofisticata, inaspettatamente grintosa e magnetica, la tonalità del momento si appresta a conquistare il cuore di fashioniste di tutte le età. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Mattarella alla cerimonia celebrativa della firma della Convenzione di Palermo

Farao, dall’Oltrepo alla cerimonia olimpica nel corpo di ballo di GhaliBORGO PRIOLO. In uno dei momenti più emozionanti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano – Cortina a San Siro c’era anche Beatrice Farao, 21 anni, di Borgo Priolo: Farao ha fatto ... laprovinciapavese.gelocal.it

Quanto Veneto alla cerimonia che ha aperto i giochi: dal violinista Zanon a Egonu, la serata firmata Balich-MichielettoAtleti, artisti e creativi. Un angolo di Veneto sul palco e dietro le quinte di San Siro (e, anche, di Cortina): dal violinista di Castelfranco Giovanni Andrea Zanon alle campionesse del volley ... corrieredelveneto.corriere.it

