Dall’Aste classe infinita Il tennista veterano gioca e conquista titoli sfidando atleti figli

Il tennista veterano ha vinto un torneo contro avversari più giovani, spesso coetanei dei suoi figli, ma si trova anche a ricevere il rispetto con il “lei” da parte di ragazzi più giovani. La sua lunga carriera e la passione per il gioco lo portano a sfidare atleti molto più giovani di lui, dimostrando che l’esperienza può ancora fare la differenza. Le sue vittorie continuano a sorprendere per la vitalità e determinazione che dimostra in campo.

Gli avversari, spesso, hanno l'età dei suoi figli ma può capitare che si senta dare del "lei" da giovanotti ancora più giovani. Ma sul campo da tennis le differenze si annullano, le distanze si riducono perchè si diventa compagni, avversari e si insegue il solito obiettivo. Tutto vero, ma ciò non toglie che al cospetto di Roberto Dall'Aste, classe 1939 e soprattutto un curriculum tennistico prezioso a livello dilettantistico, si ha sempre una sorta di naturale rispetto. Non certamente per l'età ma per l'aura trasmessa dal distinto e elegante signore che a 87 anni gioca ancora il doppio con quella naturalezza tipica di chi il tennis lo conosce e pratica da sempre.