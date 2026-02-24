Dall' alcolismo al desiderio di morire | Tiziano Ferro è il primo superospite di Sanremo

Tiziano Ferro affronta il suo passato di alcolismo e il desiderio di morire, motivato dalla volontà di condividere la sua esperienza. La sua partecipazione come superospite a Sanremo ha attirato l'attenzione di molti, portando sul palco uno spettacolo intimo e sincero. Ferro si prepara a cantare alcune canzoni, offrendo un momento di riflessione al pubblico presente. La serata promette emozioni forti e racconti personali.

L'attesa per il Festival di Sanremo è finalmente conclusa. Oggi, martedì 24 febbraio, si dà il via alla kermesse canora condotta da Carlo Conti dal teatro dell'Ariston che eleggerà il campione della musica italiana. Con tutti e 30 i cantanti in gara, che si esibiranno a partire dalle 20.40 su Rai 1 con i loro nuovi brani, Carlo Conti verrà affiancato da Can Yaman, mentre molti ospiti si avvicenderanno sul palco, compreso Olly che, lo scorso anno, con Balorda Nostalgia, aveva vinto il festival. Tuttavia molta dell' attenzione del pubblico è riservata al primo vero superospite di questa edizione: Tiziano Ferro, che torna a Sanremo a sei anni dall'edizione in cui è stato ospite fisso.