Matteo Piantedosi afferma che nessuno può contare su scudi immunitari, in seguito all'uccisione del pusher Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio. La vicenda, che riporta alla memoria episodi storici come quelli della Uno Bianca, mostra come lo Stato abbia strumenti concreti per affrontare la criminalità. C'è un netto richiamo alla responsabilità delle forze dell'ordine nel mantenere l'ordine pubblico. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

"Niente scudi immunitari per nessuno". Parole di Matteo Piantedosi all'indomani dell'uccisione del pusher Abderrahim Mansouri, freddato nel boschetto della droga di Rogoredo, il 26 gennaio scorso, dal poliziotto Carmelo Cinturrino. Anche quando sembrava ancora che Mansouri fosse sbucato fuori durante una retata impugnando una pistola, che solo dopo era risultata a salve, il titolare del Viminale assicurava che si sarebbe fatta luce senza "scudare" l'agente solo perché era in divisa. Parole che Piantedosi ha rispolverato ieri, dopo che Cinturrino è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario, e dopo che la sua versione sembra essere stata smontata pezzo per pezzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

PFAS riducono gli anticorpi nei bambini: lo conferma uno studio dell’Università di PadovaUno studio dell’Università di Padova evidenzia come i PFAS, sostanze presenti nell’ambiente e negli alimenti, possano compromettere il sistema immunitario dei bambini, riducendo significativamente la produzione di anticorpi.

Rogoredo, il sospetto si fa concreto: si punta a inchiodare l’agente che ha sparato? Difendere lo Stato non è una colpaUn agente di polizia è indagato per omicidio volontario dopo aver sparato in un boschetto di Rogoredo.

Temi più discussi: Dalla Uno Bianca fino a Rogoredo. Lo Stato ha anticorpi per fare giustizia; Rogoredo e le divise che tradiscono lo Stato; Uno Bianca, l’anniversario della morte di Carlo Beccari. Così la banda seminò il terrore; Molte tragedie potevano essere evitate.

Uno Bianca, in mostra i crimini della banda nelle immagini del fotografo Luciano NadaliniImmagini che fanno parte di un periodo, tra la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni 90, segnato dalla strage del 2 agosto. «Un periodo di profondo dolore per la città di Bologna. A differenza ... corrieredibologna.corriere.it

La banda della Uno bianca raccontata in foto da Luciano NadaliniTrentotto scatti per una mostra fotografica sulla banda della Uno bianca, che per sette anni e mezzo ha portato il terrore da Bologna alla Romagna fino a Pesaro: 23 morti, 114 feriti e 102 azioni ... ansa.it

