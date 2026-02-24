Dalla moka al fiume | perché la caffeina è diventata l’inquinante globale che non ci aspettavamo

Il rilascio di caffeina nell’ambiente deriva dai residui di consumo quotidiano, come il versare il caffè avanzato nel lavandino. Questa sostanza, presente in quantità sempre maggiori, finisce nei corpi idrici e si accumula nel tempo. Le concentrazioni di caffeina aumentano nei fiumi e nei laghi, influenzando la vita acquatica. Un problema invisibile che si espande con ogni tazza di caffè consumata in tutto il mondo.

Ogni mattina, miliardi di mani stringono una tazzina. Il rito è antico, confortante, quasi sacro. Ma quello che accade dopo — quel gesto distratto di rovesciare il caffè avanzato nel lavandino — sta lasciando un’impronta chimica su fiumi, laghi e oceani di ogni angolo del pianeta. La scienza, oggi, lo documenta con una precisione che fa riflettere. La caffeina è ovunque nelle acque del mondo, e i dati lo confermano. Nel 2022, uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) e condotto da un consorzio di 127 ricercatori provenienti da 86 istituzioni di tutto il mondo ha fotografato per la prima volta la contaminazione farmaceutica dei fiumi su scala globale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

