Dal Carlino a Sanremo Giorgia Cardinaletti co-condurrà con Conti la finalissima di sabato

Giorgia Cardinaletti porta la sua esperienza da Fabriano a Sanremo per co-condurre la finalissima di sabato, legando l’evento al suo legame con la città natale. La giornalista ha contribuito a raccontare il Festival della canzone italiana nei collegamenti televisivi, portando un tocco locale alla manifestazione. La sua presenza si inserisce in un contesto di continuità tra le due città, segnando un momento importante per la sua carriera. La serata promette di essere molto seguita.

Ancona, 24 febbraio 2026 – Marche chiamano Liguria. E Fabriano chiama Sanremo. Dalla "Città della Carta", quella dov’è nata, alla "Città dei Fiori", che ben conosce per aver raccontato nei collegamenti televisivi il Festival della canzone italiana. Ma entrare dalla porta principale, salire sul palco dell’Ariston e presentare la serata finale, certo, è tutta un’altra storia. La storia, futura, di Giorgia Cardinaletti, stimata giornalista e conduttrice televisiva fabrianese, volto noto del Tg1. Sanremo Festival host and artistic director Carlo Conti (L) and Italian singer Laura Pausini pose during a photocall at the 76th Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 23 February 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sanremo 2026, Carlo Conti chiama Giorgia Cardinaletti in diretta: “Vuoi condurre la finale con me?”Carlo Conti invita in diretta Giorgia Cardinaletti a condurre la finale di Sanremo 2026.

