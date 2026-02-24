Dai bonus assunzioni Zes alle ricette farmaceutiche digitali | le misure del decreto Milleproroghe

Il decreto Milleproroghe, che si prepara ad approdare in Parlamento, introduce nuove proroghe e misure per il settore sanitario e del lavoro. Tra queste, il rinnovo dei bonus assunzioni nelle Zes e l’adozione delle ricette farmaceutiche digitali. Questi cambiamenti mirano a semplificare le procedure e sostenere le imprese e i cittadini. La decisione di prorogare queste misure è stata presa dopo un’approfondita analisi delle esigenze attuali. La discussione in aula è ormai imminente.

Dalle ricette farmaceutiche digitali al ritorno dei bonus per le assunzioni scaduti a fine anno. Il decreto Milleproroghe, pronto ad arrivare in Senato per la conversione in legge, non perde la sua caratteristica del provvedimento omnibus accentuata anche dal passaggio alla Camera. Tra le novità (circa 150) introdotte a Montecitorio c'è la proroga alle agevolazioni per aiutare i datori di lavoro nelle Regioni della Zes, includendo adesso le nuove entrate Marche e Umbria. Se da un lato l'incentivo per assumere le donne svantaggiate viene confermato fino al 31 dicembre 2026, il bonus giovani e quello Zes vengono prorogati solo fino al 30 aprile 2026, per altro con una decontribuzione ridotta al 70% e che resta al 100% «solo se le assunzioni portano a un «incremento occupazionale netto».