Da Xdono all’inferno e ritorno | Tiziano Ferro incendia Sanremo 2026 con la sua festa

Tiziano Ferro ha acceso il palco di Sanremo 2026 portando sul palco “Xdono” e raccontando il suo percorso di rinascita. La causa è la celebrazione dei venticinque anni dal suo singolo che ha rivoluzionato la sua carriera, attirando un grande pubblico. Ferro ha interpretato le sue canzoni più iconiche, condividendo emozioni intense con il pubblico presente. La serata si è conclusa con un grande applauso e un messaggio di speranza.

© Cultweb.it - Da “Xdono” all’inferno e ritorno: Tiziano Ferro incendia Sanremo 2026 con la sua festa

Venticinque anni dopo l’uscita del singolo che cambiò tutto, Tiziano Ferro torna sul palco più celebre d’Italia per una serata che è molto più di un semplice concerto: è la storia di un artista che ha attraversato il buio e ne è uscito con la forza della sua. Un quarto di secolo è trascorso dall’esordio discografico con Xdono, pubblicato il 22 giugno 2001 e diventato in pochissimo tempo uno dei brani italiani più ascoltati in Europa. Nella classifica continentale dei singoli più venduti del 2002, quel debutto si classificò terzo, un risultato straordinario per un giovane artista al primo album, intitolato Rosso Relativo. 🔗 Leggi su Cultweb.it Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata: 25 anni di ‘Xdono’Tiziano Ferro partecipa come super ospite alla prima serata del Festival di Sanremo 2026, celebrando così i 25 anni di ‘Xdono’. Tiziano Ferro ospite a Sanremo 2026: “Festeggeremo Xdono e le canzoni veloci. In futuro vorrei andare in gara”#Sanremo2026- Tiziano-Ferro || Tiziano Ferro torna a Sanremo, questa volta come ospite nel 2026.