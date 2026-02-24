Da Termini all' Esquilino comanda l' illegalità Sequestrati 10 milioni di articoli non a norma

L'illegalità domina tra Termini e l'Esquilino, dove sono stati sequestrati 10 milioni di articoli non conformi alle norme. I venditori pagano affitti mensili che oscillano tra 5.000 e 12.000 euro, in base alle dimensioni e alla posizione dei locali. Questa situazione crea un mercato parallelo sempre più diffuso, alimentato da vendite di merce contraffatta e non controllata. Le autorità continuano a monitorare questa zona ad alto rischio di illegalità.

Dopo l'aggressione al funzionario del ministero le fiamme gialle hanno stretto d'assedio l'area attorno alla stazione. Con l'ultimo sequestro salgono a dieci milioni i prodotti sequestrati dai militari Pagano affitti che variano dai 5 ai 12mila euro al mese, a seconda della grandezza, della posizione e dello stato dei locali. Questi le pigioni necessarie per pagare le locazioni dei negozi che si trovano nella zona di Termini e dell'Esquilino. Prezzi da capogiro per pagare esercizi commerciali che vendono cianfrusaglie, souvenir e prodotti da bigiotteria. Locali dove raramente si notano clienti e che hanno acceso l'attenzione della guardia di finanza di Roma che nel corso degli ultimi mesi ha eseguito numerosi blitz, sequestrando in questi primi mesi del nuovo anno circa 10 milioni di prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Termini, sequestrati oltre 6 milioni di articoli contraffattiNella recente operazione delle forze dell’ordine a Roma, sono stati sequestrati oltre 6 milioni di articoli contraffatti, tra bigiotteria e capi di abbigliamento.

Blitz a Termini, sequestrati oltre 6 milioni di articoli contraffattiNella giornata del 15 gennaio 2026, le forze dell’ordine di Roma hanno condotto un intervento nel quartiere di Termini, sequestrando oltre 6 milioni di articoli contraffatti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il Comune di Roma vuole riqualificare il dente cariato di Termini; Addio al dente cariato di Termini: il Campidoglio firma la svolta per il rudere di via Giolitti; Esquilino al buio, senza luce da via Giolitti a piazza Fanti: la protesta dei residenti; Nel centro di Roma, la parrocchia delle periferie esistenziali che aspetta Leone.

Rifiuti a Roma: da Termini all'Esquilino, Ama taglia la raccolta. Il porta a porta nel caosSacchetti di rifiuti gettati nei pochi cestini della carta presenti. Buste piene di immondizia abbandonate agli angoli delle strade o davanti agli alberi. Per non parlare di chi, la propria spazzatura ... ilmessaggero.it

Roma, sicurezza a Termini e all’Esquilino: «Anticipare alle 16 lo stop alla vendita di alcolici da asporto in vetro»Stop alla vendita di bevande alcoliche da asporto in vetro dalle 16 alle 7 alla stazione Termini (incluse le zone circostanti), Castro Pretorio e all’Esquilino: è la mozione, indirizzata al sindaco ... roma.corriere.it

La vicinanza e il calore umano si propagano dal Cuore di Gesù alle strade dell’Esquilino anche grazie a @Binario95, che da oltre trent'anni porta avanti l’intenzione di raggiungere “con il cuore e con la mente” le persone che vivono #Termini in condizioni di m x.com

Quadrante Termini-Esquilino-San Lorenzo: 10 arresti e 13 denunce della Polizia di Stato in pochi giorni. #essercisempre #questuradiroma Polizia di Stato Clicca qui per leggere l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/34536997 - facebook.com facebook