Da Porticcioli arriva la Gin Experience Night

La serata alla «Porticcioli» si è svolta giovedì 26 febbraio a Bergamo, con l’obiettivo di promuovere il consumo responsabile di gin e pesce fresco. Il nuovo evento, chiamato Gin Experience Night, combina degustazioni di gin artigianale e piatti di mare preparati dallo chef. La serata ha visto coinvolti appassionati di cucina e beverage, attirando un pubblico interessato a scoprire abbinamenti insoliti. La successiva edizione è già in programma.

Articolo. Un nuovo format mensile che unisce cucina di pesce, gin d’eccellenza e cultura del bere consapevole: giovedì 26 febbraio, a Bergamo, Gin Lento e botaniche in abbinamento ai piatti firmati «Porticcioli». «P orticcioli» - insegna di Piazza Mascheroni in Città Alta, che abbiamo imparato a conoscere per la sua filosofia di cucina che unisce gli ingredienti del mare all’aromaticità del gin - lancia un nuovo format destinato a diventare un appuntamento fisso per gli appassionati. Sono le Gin Experience Night, una cena degustazione che si terrà una volta al mese e che unisce cucina, mixology e cultura del bere consapevole. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it «Porticcioli Bergamo Restaurant & Gin», una nuova idea di ristorazione contemporaneaPorticcioli Bergamo Restaurant & Gin offre un’occasione di scoperta culinaria nel cuore di Città Alta. Porticcioli d’Arno. Arriva la proroga per le concessioniIl Comune di Pisa ha annunciato una proroga per le concessioni sul demanio idrico lungo la sponda sud dell’Arno.